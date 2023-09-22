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НовостиПолитика21 сентября 2023 23:53

Пентагон рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Украина получит от США кассетные снаряды, боеприпасы к HIMARS и средства ПВО
Мария ПАВЛОВА
Пентагон раскрыл, что получит Украина в рамках очередного пакета военной помощи.

Пентагон раскрыл, что получит Украина в рамках очередного пакета военной помощи.

Фото: REUTERS

В Пентагоне обнародовали список вооружений и боеприпасов, которые Украина получит в рамках нового пакета военной помощи. Информация размещена на сайте американского оборонного ведомства и доступна здесь.

Сообщается, что Киев получит кассетные снаряды, боеприпасы для РСЗО HIMARS, специальные пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системы ПВО Avenger, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, другие боеприпасы, технику и запчасти.

Всего Украине будет передано боеприпасов и техники на 325 миллионов долларов.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что первый американский танк Abrams поступит на Украину на будущей неделе.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США предполагает оказывать Украине фактически непрерывную и неограниченную поддержку.