Салливан: Белый дом просит Конгресс о непрерывной поддержке Киева

Помощник Байдена заявил, что администрация США затрудняется определить необходимую для поддержки Украины сумму. Фото: REUTERS

Администрация США предполагает оказывать Украине фактически непрерывную и неограниченную поддержку. Об этом заявил в четверг 21 сентября помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, Белый дом не может назвать сумму, которую предполагается потратить на дополнительное финансирование Киева.

«Нет конкретной суммы в долларах, которая необходима на все время. Нам нужно финансирование для продолжения», - сказал Салливан на брифинге, объяснив это «непредсказуемостью» боевых действий.

Помощник Байдена отметил, что администрация не только запросила в Конгрессе дополнительное финансирование Киева с 30 сентября до конца календарного года, но и начала обсуждение вероятных финансовых вливаний в Украину в 2024 году.

Тем временем конгрессмен Байрон Дональдс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты не вовремя, у Конгресса США для него денег нет.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден ждет от украинского лидера Владимира Зеленского отчета от происходящем на поле боя.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки Соединенных Штатов и впоследствии отправиться в отставку в связи с отсутствием успехов ВСУ на поле боя.