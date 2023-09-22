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НовостиПолитика22 сентября 2023 3:39

Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили беспилотники около Туапсе и Крыма

Администрация Туапсинского района сообщила, что при ликвидации беспилотника никто не пострадал
Мария ПАВЛОВА
Два беспилотника пытались атаковать объекты на российской территории.

Два беспилотника пытались атаковать объекты на российской территории.

Фото: REUTERS

Беспилотник сбит при подлете к Туапсе рано утром в пятницу 22 сентября. Об этом сообщает районная администрация.

Сообщается, что сработала система ПВО.

«22.09.2023г. в 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат – он уничтожен», - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

При ликвидации беспилотника никто не пострадал, не зафиксировано повреждений или нарушений объектов инфраструктуры и других сооружений, добавили в администрации.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что утром 22 сентября ВСУ предприняли попытки атаковать при помощи БПЛА объекты на побережье Крыма и в Туапсинском районе.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», - сказано в сообщении.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявил, что снаряд ВСУ попал на территорию завода в Новой Таволжанке. Пострадавших в результате обстрела нет.