Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили беспилотники около Туапсе и Крыма

Два беспилотника пытались атаковать объекты на российской территории. Фото: REUTERS

Беспилотник сбит при подлете к Туапсе рано утром в пятницу 22 сентября. Об этом сообщает районная администрация.

Сообщается, что сработала система ПВО.

«22.09.2023г. в 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат – он уничтожен», - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

При ликвидации беспилотника никто не пострадал, не зафиксировано повреждений или нарушений объектов инфраструктуры и других сооружений, добавили в администрации.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что утром 22 сентября ВСУ предприняли попытки атаковать при помощи БПЛА объекты на побережье Крыма и в Туапсинском районе.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», - сказано в сообщении.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявил, что снаряд ВСУ попал на территорию завода в Новой Таволжанке. Пострадавших в результате обстрела нет.