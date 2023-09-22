ВСУ потеряют инициативу на поле боя после ухудшения погоды осенью Фото: REUTERS

С ухудшением погодных условий этой осенью инициатива на Украине перейдет к России. Такое мнение выразил обозреватель Брэд Дресс для издания The Hill.

"Часики тикают в наступлении Украины по мере приближения плохих погодных условий", - пишет Дресс.

По мнению обозревателя, дожди с холодами осложнят ведение боевых действий для украинской стороны и замедлят и без того терпящие неудачи операции ВСУ.

Европейский аналитик Матье Булега также выразил мнение, что при таких темпах инициатива в ближайшие дни перейдет в руки российских военных. "Мяч окажется на стороне России", - написал эксперт.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш сообщил, что разведка США признала победу России в украинском конфликте, но Белый дом и местные СМИ продолжают лгать об обратном. В Германии СМИ были также пойманы на лжи о якобы успехе наступления ВСУ. Немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что украинцы не добились существенного прогресса, а тотальный успех принадлежит именно ВС РФ.