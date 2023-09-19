Немецкий полковник Рихтер: иностранные СМИ лгут об успехах ВСУ Фото: REUTERS

Немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что украинские войска не достигли успехов в ходе летнего наступления, а информация западных СМИ о победах ВСУ не соответствует действительности.

“Несмотря на все сообщения об успехах, которые мы слышим, речь все же идет о локальных достижениях < …>, которые потом на каких-то этапах снова переходят под контроль России”, — сказал военный в интервью изданию Die Welt.

Рихтер отметил, что в целом ситуация в зоне конфликта остается стабильной, и широкомасштабное наступление ВСУ не привело к изменениям линии соприкосновения.

Также военный напомнил, что с наступлением осени и ухудшением погоды интенсивность боев существенно снизится, поэтому вероятность серьезных прорывов линии обороны ВС РФ стремится к нулю.

Наступление ВСУ началось 4 июня, и уже к началу сентября украинские войска потеряли более 70 тысяч военнослужащих, не добившись успехов ни на одном из направлений.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что лишь в районе населенного пункта Работино в ходе безуспешных штурмов погибло около 10 тысяч украинских бойцов, а командование ВСУ просто не успевает забирать их тела.

Тем временем советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские войска якобы провели успешное наступление. Украинский политолог Олег Соскин отметил, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ в ходе этого “успешного” наступления, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением будет просто уничтожен.

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