Разведка США считает, что Россия победила в конфликте на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разведка Соединенных Штатов Америки признала победу России в украинском конфликте. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в разведке.

По словам Херша, несмотря на заключение разведки, Белый дом вместе со СМИ продолжает лгать об обратном.

"Россия выиграла. Больше нет украинского наступления. Но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь", - процитировал лауреат Пулитцеровской премии неназванного сотрудника американской разведки на своей странице на платформе Substack.

Херш добавил, что в американской разведке усомнились в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону ВС России. Боевой дух в украинской армии, по словам журналиста, также сильно подорван.

Отметим, в Германии тоже уличили СМИ во лжи о якобы успехе украинского наступления. Немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что ВСУ не добились прогресса, а тотальный успех принадлежит именно ВС России.

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