Использование перекиси водорода может стать причиной развития рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Использование перекиси водорода может стать причиной ухудшения здоровья. Об этом сказано в исследовании, которое было опубликовано в международном медицинском журнале Annals of Emergency Medicine.

Более десяти лет в Сети появлялись сообщения, что перекись водорода (H2O2) помогает справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мозга, диабетом, раком и даже СПИДом. Авторы таких работ ссылались на профессора Ивана Неумывакина.

Тем не менее, как сообщают исследователи, употребление перекиси водорода в больших дозах, напротив, может вести к росту раковых клеток, что будет причиной инсульта, инвалидности или смерти.

Исследование было основано на десятилетнем наблюдении за 294 пациентами. 40 участников столкнулись с инсультом, а 20 человек получили инвалидность и умерли.

Эксперты отмечают пользу перекиси водорода исключительно при обеззараживании, но передозировка эти препаратом или же применение его внутрь более трех миллилитров может навредить.

Ранее одно из исследований показало, что более трети онкологических заболеваний можно было избежать. Эксперты заявляют, что для этого людям достаточно было вовремя изменить свой образ жизни.