Пашинян: для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для переезда жителей Нагорного Карабаха в Армению подготовлено 40 тысяч мест, отметив, что такой может произойти, если их проживание в своих домах станет невозможным.

«На данный момент такая ситуация налицо. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тысяч мест», - заявил премьер Армении на заседании правительства в пятницу, 22 сентября.

Напомним, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха сообщили о решении прекратить огонь, которое вступило в силу в среду, 20 сентября, с 13 часов. Позже это заявление подтвердило и Министерство обороны Азербайджана.

Пашинян в своем обращении к народу отметил, что официальные власти Армении не принимали никакого участия в переговорах, прошедших между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха. Но Ереван, как он подчеркнул, примет к сведению заявления Баку по Карабаху.