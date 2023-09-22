На Западе отметили крайнюю эмоциональность Зеленского в ООН Фото: REUTERS

На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) президент России Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально по отношению к странам, поставляющих вооружение Киеву. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», - сказано в статье, где отмечается, что украинский лидер «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, поставляют вооружение недостаточно быстро.

В материале также обратили внимание на то, что спор президента Украины с одним из западных союзников вышел из-под контроля, что в свою очередь «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами».

Напомним, Зеленский, выступая около часа перед сенаторами США по вопросу нового пакета военной помощи, признал, что без поддержки западных стран украинские войска быстро проиграют в конфликте. Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не пообещал президенту Украины согласование нового пакета помощи.