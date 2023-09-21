WP: Зеленский признал, что Украина проиграет без нового пакета помощи от США Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без постоянной поддержки Запада украинские войска проиграют в текущем конфликте. Об этом пишет Washington Post. Ранее украинский лидер около часа выступал перед американскими сенаторами по вопросу очередного пакета военной помощи.

“Если мы не получим помощь, то проиграем конфликт”, — привел слова Зеленского с выступления старший сенатор США от штата Нью-Йорк Чак Шумер.

Ранее группа американских законодателей выступила против выделения помощи Украине на 24 миллиарда долларов без отчета Киева о том, как были растрачены выделенные ранее деньги.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти признают неизбежность поражения ВСУ без постоянной поддержки союзников, что делает Запад прямым участником конфликта на Украине.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также отмечал, что Запад может очень быстро завершить конфликт на Украине, просто перестав поставлять на Украину оружие.