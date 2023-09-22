Экс-советник Кучмы Соскин: РФ наносит колоссальные удары по объектам на Украине Фото: Александр КОЦ

Россия наносит существенные удары, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам», - рассказал эксперт на своем YouTube-канале.

Соскин обвинил власти Украины в том, что они скрывают информацию об ударах от населения. Более того, по его словам, идет уголовное преследование тех, кто распространяет подобные данные.

«К сожалению, идет сокрытие информации о последствиях ударов. Очень сильно пострадал Киев, целые районы отключены, еще не полностью восстановлена электроэнергия», — подчеркнул политолог.

Глава Ровненской администрации Виталий Коваль ранее сообщил, что российские войска нанесли ряд точечных ударов по энергетическим объектам региона, обесточив его часть.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что зимой на Украине возможно отключение электричества на длительный период даже без каких-либо ракетных ударов по инфраструктуре. Он предупредил, что отключать свет могут и на восемь, и на десять часов.