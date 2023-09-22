Правительство Курской области опровергло данные о заходе украинских диверсантов Фото: REUTERS

Правительство Курской области в пятницу, 22 сентября, опровергло данные о заходе украинских диверсантов в один из районов региона, который находится рядом с границей.

«Информация в одном из федеральных телеграм-каналов о заходе на территорию Курской области украинской ДРГ не подтверждается», - подчеркнули власти.

В правительстве пояснили, что в настоящее время в Суджанском районе региона проходит стандартный профилактический рейд силовиков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, общаясь с двумя местными жительницами, опроверг данные о некоем заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию региона.

В Минобороны России 21 сентября 2023 года заявили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.