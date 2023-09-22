МИД России заявил, что слова главы Южной Кореи на ГА ООН вредят отношениям Москвы и Сеула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления президента Южной Кореи Юн Сок Еля на полях Генассамблеи ООН вредят отношениям Москвы и Сеула. Об этом говорится в заявлении замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко, опубликованном на сайте дипведомства.

Руденко провел встречу с южнокорейским послом в РФ Ли До Хуном, заявив, что недружественные слова Юн Сок Еля о поставках вооружений из КНДР в обмен на российские военные технологии наносят "серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям".

"К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование, - говорится в сообщении МИД.

В заявлении Руденко сказано, что посол Ли До Хун обещал доложить Сеулу позицию Москвы.

Ранее KP.RU писал, что МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, который продлился с 12 по 17 сентября 2023 года.