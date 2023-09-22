Путин предложил Совбезу обсудить отношения с ближайшими соседями России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами совета безопасности страны в пятницу, 22 сентября, предложил обсудить отношения с ближайшими соседями и партнерами.

«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами», - сказал российский лидер, начиная заседание.

Он уточнил, что темой для обсуждения станут вопросы экономики, гуманитарного сотрудничества и безопасности в регионе.

Ранее Путин провел телефонный разговор с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе общения лидеры двух государств подтвердили настрой на развитие отношений РФ и Туркмении.

Сайт KP.RU писал, что в мае 2023 года Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где обсуждались вопросы сотрудничества стран Содружества Независимых Государств. У России, по словам президента, немало значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться успехов и развития в самых различных сферах, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности и экономики.