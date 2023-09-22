Сенатор Хоули назвал безумием бесконечное снабжение Украины деньгами США

Американский политик и сенатор Джош Хоули Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом хочет бесконечно финансировать киевский режим. Такое заявление сделал американский политик и сенатор Джош Хоули в эфире канала Fox News.

По словам Хоули, запрошенные администрацией американского президента Байдена 24 миллиарда долларов для Киева - не предел.

"Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству. Это безумие. Для чего все это? Какова конечная цель? У правительства ее просто нет. Мы должны это остановить", - сказал член республиканской партии.

Отметим, что ранее против выделения офису Зеленского 24 миллиардов долларов выступила группа из 29 законодателей США. В письме к Байдену сенаторы и конгрессмены призвали главу правительства детально описать стратегию США по выходу из украинского конфликта.

Кроме того, Конгресс США потребовал у Зеленского отчетность за предыдущие пакеты многомиллиардной финансовой помощи.

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