Неизвестные облили ворота посольства России в Армении краской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные облили красной краской ворота посольства России в Армении.

Двое мужчин подошли к воротам российской дипломатической миссии и бросили в их сторону пакеты с краской. Сотрудник правоохранительных органов сразу же вмешался в происходящее, после чего вандалы поспешили уйти от здания посольства.

Напомним, сотрудники полиции задержали 30 участников акции протеста, которая прошла минувшей ночью у здания правительства Армении в центре Еревана. Из них 28 были доставлены в полицию в рамках уголовных производств, еще двое - за невыполнение требования полицейских.

Массовые акции протеста стали реакцией жителей Армении на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Их участники полностью перекрыли все въезды на центральную площадь Республики и скандировали лозунги с требованием отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна.

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