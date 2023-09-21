Полиция Армении задержала 30 протестующих у здания правительства в Ереване Фото: REUTERS

Сотрудники полиции задержали 30 участников акции, которая прошла минувшей ночью у здания правительства в центре Еревана. Об этом рассказали в МВД Армении.

По информации Sputnik Армения, 28 человек были доставлены в полицию в рамках уголовных производств, еще двое - за невыполнение законного требования служащего полиции.

Массовые акции протеста стали реакцией жителей Армении на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Их участники полностью перекрыли все въезды на центральную площадь Республики и скандировали лозунги с требованием отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна.

Глава Армении на встрече с представителями партии «Гражданский договор» заявил, что не собирается подавать в отставку.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.