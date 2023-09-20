Протестующие у здания правительства в Ереване разошлись

Протесты у дома правительства в Ереване завершились. Фото: REUTERS

В Ереване закончилась акция протеста около здания правительства Армении. Участники разошлись, возле здания осталось несколько десятков человек, пишет РИА Новости.

Сообщается, что полицейские, стоявшие в оцеплении у правительственного здания, также расходятся, а движение по прилегающим к площади Республики улицам восстановлено.

Ранее сообщалось, что массовые акции протеста стали реакцией граждан Армении на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Их участники полностью перекрыли все въезды на центральную площадь Республики и скандировали лозунги против премьера Пашиняна. Последние новости о протестах в Армении на 19 сентября здесь на KP.RU.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и потребовал распустить правительство региона, а вооруженные формирования Армении сложить оружие для установления мира.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.