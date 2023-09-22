TV2: у половины танков Leopard, переданных Данией Украине, нашли дефекты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дефекты нашли у более половины танков Leopard 1A5, которые Дания передала Украине. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку министра обороны королевства Трульса Лунда Поульсена.

«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — сказано в документе.

Телеканал уточнил, что еще десять танков, которые должны были поступить в распоряжение украинской армии, все еще находятся в Польше.

«У двух из этих танков, согласно информации, серьезные повреждения», — проинформировал TV2.

Напомним, первая партия из десяти Leopard 1A5 прибыла на Украину из Дании 8 сентября этого года. Позже стало известно, что Копенгаген намерен передать Киеву еще 45 танков. СМИ сообщили, что в данное число войдут 30 танков Leopard 1 и 15 танков T-72.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине.

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