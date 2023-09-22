Sky News: конгресс США пытался уточнить у Зеленского план действий ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен предоставить странам Запада четкий план действий ВСУ для того, чтобы союзники продолжали оказывать помощь Киеву. Об этом заявил журналист Sky News Марк Стоун.

«Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти спросил Зеленского, что ему нужно и каков его план достижения победы. Второй вопрос ключевой в связи с медленным наступления», – сообщил Стоун.

Он отметил, что Запад все чаще задается вопросом, что из себя представляет стратегия победы Зеленского. Кроме того, союзники Украины размышляют над возможностью переговоров с Россией.

«Не стоит забывать о политической турбулентности. Все страны преследуют прежде всего свои интересы», – пояснил журналист.

Сайт KP.RU писал о визите Зеленского в Вашингтон. С президентом Украины камерно встретились несколько американских законодателей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после этой встречи сообщил, что разговор шел об использовании Киевом американской помощи. Причем новой никто Зеленскому не пообещал: у Америки, по словам Маккарти, есть свои, внутренние приоритеты.

Президент России Владимир Путин, комментируя наступление Вооруженных сил Украины, ранее заявил, что это была не пробуксовка, а провал.