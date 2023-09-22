Правительство России одобрило законопроект о бюджете на 2024-2026 годы Фото: Shutterstock

Правительство России одобрило законопроект о бюджете страны на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства», – говорится в Telegram-канале правительства РФ.

Как писал сайт KP.RU, проект нового бюджета России на 2024-2026 годы сверстан с дефицитом. Так, доходы бюджета страны должны составить 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона – в 2026. Что касается расходов, то они прогнозируются в размере 36,6 триллиона рублей в 2024 году, 34,4 триллиона рублей – в 2025 и 35,6 триллиона в 2026 году.

Тем самым дефицит бюджета России составит 1,6 триллиона рублей в 2024 году, 900 миллиардов в 2025 году и 1,5 триллиона – в 2026.