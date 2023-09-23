Кандидат в президенты США Рамасвами: Зеленский прибыл в Штаты только ради денег

Зеленский приехал в США только за деньгами, считает кандидат в президенты от партии республиканцев Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от партии Республиканцев предприниматель Вивек Рамасвами раскритиковал визит украинского президента Владимира Зеленского в Штаты.

По словам Рамасвами, цель визита Зеленского только одна - получить как можно больше денег от США. Политик напомнил, что во время своей последней поездки президент Украины назвал поддержку американцев инвестицией, а не благотворительностью.

"Но мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги", - цитирует Рамасвами Forbes.

Рамасвами добавил, что для Вашингтона настало время "очнуться" и спросить у себя, как финансирование киевского режима способствует продвижению интересов США и как не скатиться в третью мировую войну.

Отметим, что 38-летний Вивек Рамасвами обещал в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году снять санкции с России, признать новые территории и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на "выход Москвы из военного альянса с Пекином".

О том, почему поездка Владимира Зеленского в США завершилась провалом и почему в Белом доме украинский президент вызывает лишь раздражение, можно почитать в материале KP.RU.