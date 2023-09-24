Администрация Алиева: город Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана Фото: REUTERS

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева в воскресенье, 24 сентября, сообщила, что город Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе был подключен к энергосистеме республики.

«Обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и его подключение к энергосистеме Азербайджана», - сказано в заявлении.

Уточняется, что город питается электричеством от подстанции «Шуша». Для этого компания «Азерэнержи» осуществила установку дополнительных высоковольтных опор и соединила их с ханкендинской линией.

В администрации Алиева отметили, что обеспечение Ханкенди электричеством стало одним из шагов по реализации пунктов, которые обсуждались в Евлахе 21 сентября 2023 года.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

В четверг, 21 сентября, в Евлахе прошли переговоры между делегациями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, на которых обсуждалась реинтеграция последних.