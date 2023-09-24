Правительство Армении: из Нагорного Карабаха в республику въехали 1050 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 1000 вынужденных переселенцев. Об этом в воскресенье, 24 сентября, проинформировало правительство республики.

«По состоянию на 22:00 в Армению из Арцаха (Нагорный Карабах) въехали 1 050 человек», - сказано в сообщении властей.

Уточняется, что 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства. Еще 360 человек поселятся в предложенных правительством местах жительства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

В четверг, 21 сентября, в Евлахе прошли переговоры между делегациями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, на которых обсуждалась реинтеграция последних.