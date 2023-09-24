Президент Сербии Вучич: республика никогда не признает независимость Косова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 24 сентября, заявил, что последние события в Косово укрепили его уверенность в том, что страна никогда не признает независимость самопровозглашенной республики.

«Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косова», - заявил Вучич на пресс-конференции.

Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила о поиске напавших на сотрудников правоохранительных органов на мосту рядом с селом Баньска. МВД проинформировало, что два грузовых автомобиля без номеров блокировали въезд, а направленные на место инцидента полицейские были обстреляны неизвестными.

В свою очередь, Вучич сообщил, что в ходе столкновения с косовской полицией трое сербов погибли, еще двое получили ранения. Президент отметил, что причин для убийства не было.

Ранее Вучич заявил о прямом давлении со стороны Запада. Несмотря на это, Белград не подписывал никаких документов по урегулированию вопроса о независимости самопровозглашенной республики Косово, отметил тогда политик.