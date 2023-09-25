Пушилин: новые поставки техники Киеву не смогут переломить ход боев

Пушилин: новые поставки техники Киеву ожидаемы и не смогут переломить ход боев Фото: администрация главы ДНР

Глава Донецком Народной Республики Денис Пушилин заявил, что поставки Украине военной техники от западных союзников ожидаемы и не смогут переломить ход конфликта.

“Сказать, что это никак не повлияет на безопасность военнослужащих и гражданского населения, о чем больше всего у нас переживаний, конечно же, было бы неправильно. Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет.” — сказал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Также он отметил, что каких-то предпосылок к ослаблению поддержки Киева Западом в данный момент не видно.

Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что военная техника от западных партнеров Киева лишь затягивает конфликт на Украине, но не может повлиять на его исход.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что конфликт давно бы закончился без вмешательства Запада, что делает союзников Украины прямыми участниками конфликта.