Посол Польши призвал Киев извиниться за чествование нацистов в парламенте Канады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский раскритиковал приглашение, а также чествование в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галичина», заявив, что Варшава никогда не смирится с героизацией нацистов.

«Канадские и украинские лидеры аплодировали ветерану дивизии СС «Галичина», печально известного украинского формирования времен Второй мировой войны … Польша, как главный союзник Украины, никогда не согласится обелить таких злодеев!», - сказал польский дипломат, подчеркнув, что ожидает извинений.

Накануне британская газета Daily Mail обратила внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на чевствования бойца дивизии «Галичина» войск СС в парламенте Канады. Тем временем как спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился перед еврейскими общинами страны и всем миром за приглашение в парламент нациста.