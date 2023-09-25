Forbes: Британия передала ВСУ танки Challenger без дополнительной брони

Forbes: ВСУ поставили танки Challenger 2 без дополнительной передней брони Фото: REUTERS

Журнал Forbes сообщил, что Великобритания в рамках военной помощи отправила Украине танки Challenger 2 без дополнительной передней брони, из-за чего эти машины стали легкой мишенью для российских противотанковых комплексов “Корнет”.

“Странно, что Великобритания не предоставила Украине эту броню. Такое впечатление, что британские чиновники рассчитывали на то, что украинцы будут использовать Challenger 2 в оборонительных целях”, — пишет автор статьи.

Отмечается, что эти танки имеют слабое место в лобовой нижней части корпуса, чем успешно воспользовались российские противотанковые подразделения в ходе летнего наступления ВСУ.

Напомним, недавно американский военный журнал Military Watch заявил, что ПТРК “Корнет”, уничтожив танк Challenger 2, доказали свою способность сжечь любой западный танк и зарекомендовали себя как “мощнейшую установку”.

Также недавно Киев отказался от партии немецких танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния и неготовности к боевым действиям.