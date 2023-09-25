Минобороны: ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ сообщило, что авиация ВКС России уничтожила украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево около Кривого Рога.

“Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Всего за время спецоперации по данным Минобороны РФ украинские войска потеряли 478 самолетов и 250 вертолетов, а также более семи тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в ночь на 25 сентября экипажи истребителей Су-34 ВКС России при помощи управляемых авиационных бомб уничтожили несколько командных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении.

В начале сентября российские летчики сбили другой МиГ-29 украинских войск в Запорожской области, а за несколько дней до этого экипаж самолета Су-24 морской авиации РФ уничтожил беспилотный катер ВСУ в районе острова Змеиный.