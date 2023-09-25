Экс-офицер ЦРУ Джиральди: Запад не смог сломить Россию санкционным давлением Фото: Shutterstock

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением и Москва вышла из этого противостояния победителем, поскольку санкции больше ударили по западной экономике.

“Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать.”, — сказал эксперт в интервью Джорджу Галлоуэю.

Джиральди отметил, что западные правительства сами загнали себя в эту ловушку, поверив в собственную пропаганду о слабости экономики и армии России. По его словам, Запад видел в Украине грозного противника для России.

Бывший агент ЦРУ и ранее отмечал, что Вашингтон безуспешно пытается убедить весь мир в слабости России, тем самым раскрывая собственную уязвимость и слабость.

В свою очередь обозреватель издания Defense News Дэниел Депетрис со ссылкой на источники в разведке США заявил, что на фоне провального летнего наступления ВСУ Вашингтон начал сомневаться в способности Киева добиться поставленных целей на поле боя.