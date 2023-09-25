В Армению прибыли 6650 переселенцев из Нагорного Карабаха

В Армению переехали уже 6650 переселенцев из Нагорного Карабаха Фото: Александр Патрин/ТАСС

Правительство Армении сообщило, что после “антитеррористических мероприятий” Азербайджана более 6,6 тысячи вынужденных переселенцев приехали в республику из Нагорного Карабаха.

“По состоянию на 17.00 (16.00 мск) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 6650 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 граждан еще уточняются”, — уточнили в телеграм-канале армянского Кабмина.

Отмечается, что все переселенцы без определенного места жительства в Армении получат от правительства соответствующее жилье.

Напомним, 19 сентября Баку начал “антитеррористические мероприятия” локального характера с целью восстановления конституционального строя Нагорного Карабаха.

На следующий день при участии российских миротворцев было достигнуто соглашение о прекращении огня, а еще через день в ходе переговоров Азербайджана и местных властей Карабаха были представлены планы по реинтеграции армянского населения в регионе.

При этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что некоторым могут не понравиться эти планы, однако Баку с уважением воспримет все решения карабахских армян.

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