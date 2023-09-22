Азербайджан предупредил о трудностях интеграции армян Карабаха Фото: Александр Патрин/ТАСС

С интеграцией армян Нагорно-Карабахской республики в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана возникнут трудности, предупредил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Будут трудности – этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции. В то же время мы должны быть реалистами: найдутся люди, которым это не понравится и которые не примут это», – заявил он в интервью Reuters.

Как отметил помощник Ильхама Алиева, при обеспечении прав армян Нагорного Карабаха следует учитывать определенные обязательства и ответственность. Кроме того, Гаджиев предположил, что, возможно, найдутся и те, кто предпочтут жить в другой стране. Все решения карабахских армян Баку воспримет с уважением, заверил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась во вторник, 19 сентября, когда Баку объявил о проведении «антитеррористической операции». На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий.

Напомним, в четверг, 21 сентября, в Евлахе прошла встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Стороны договорились провести повторные переговоры.

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