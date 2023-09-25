Военный эксперт назвал самые эффективные российские истребители

Военный эксперт Живов: Су-34 и Су-35 — самые эффективные истребители в зоне СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный эксперт Алексей Живов заявил, что российские истребители Су-34 и Су-35 показывают себя наиболее эффективными самолетами ВКС России в зоне спецоперации.

“Современные истребители — это носители высокоточных средств поражения, которые имеют возможность пролететь от нескольких десятков до нескольких сотен километров до цели и пробить ее”, — отметил эксперт в интервью изданию “Lenta.ru”.

Живов добавил, что современные истребители оборудованы мощными радиолокационными станциями, способными видеть противника на расстоянии в несколько сотен километров. При этом мощность истребителя во многом зависит именно от вооружения, которое способны нести самолеты.

“Из российских самолетов самые совершенные — это Су-34 и Су-35. <...> Вот эти два самолета самые мощные”, — резюмировал эксперт.

Напомним, еще в самом начале летнего наступления ВСУ телеканал CNN сообщал, что украинские летчики “умоляют” западных партнеров о передаче истребителей F-16 из-за тотального превосходства России в небе над Украиной.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец разобрался, почему Киев так выпрашивал у НАТО американские истребители, смогут ли они повлиять на ход конфликта и чем Россия ответит на поставку F-16 на Украину.

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