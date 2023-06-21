CNN: летчики ВСУ жалуются на преимущество России в небе и умоляют о поставках F-16

CNN: летчики ВСУ умоляют о поставках F-16 из-за тотального преимущества России в небе Фото: REUTERS

Телеканал CNN сообщил, что летчики ВВС Украины «умоляют» ускорить поставки американских истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.

CNN, ссылаясь на слова одного из командиров ВСУ, отмечает, что авиация ВКС России «работает постоянно, в течение всего дня», а наступающим подразделениям украинской армии «катастрофически не хватает авиационной поддержки».

Обозреватель Брендан Коул предупреждал, что главным козырем российской армии в отражении наступления ВСУ станет авиация. Он отмечал, что резерв ВКС России в десять раз больше, чем у Киева — около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.

При этом, по данным издания Politico, Зеленский хочет получить от стран Запада всего до 50 истребителей F-16. Агентство Bloomberg недавно сообщило, что союзники Киева могут отправить устаревшие истребители, содержание которых может обойтись в сотни миллионов долларов в год.

Старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл призвал Украину умерить ожидания от американских истребителей из-за возможностей российских систем ПВО, способных уничтожать F-16 задолго до похода к линии соприкосновения.