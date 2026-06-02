Марочко объяснил, почему Киев замалчивает удары ВС РФ по ОПК

Эксперт Марочко объяснил, почему Киев скрывает информацию о результатах российских ударов о ОПК Украины. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Украины не говорят о последствиях массированного удара ВС РФ по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины и аэродромам Вооруженных сил Украины. Такое замалчивание говорит о результативности данных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

«Исходя из того, что практически все украинские паблики замалчивают сейчас точные данные о том, куда прилетело и по чем — могу сказать, что это как раз тот фактор, который сигнализирует о том, что весьма эффективно отработали наши военнослужащие по объектам ОПК Украины и объектам двойного назначения», — цитирует эксперта агентство ТАСС.

Напомним, в ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием большой дальности. Удары наносились ракетами воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударными беспилотниками.

Сообщалось, что поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Запорожье, Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Сумской и Хмельницкой и Сумской областях.

Позднее в Минобороны рассказали о поражении еще одного военного завода на Украине. Речь о Харьковском авиационном заводе.