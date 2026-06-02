Студенты всех вузов РФ будут обязательно изучать четыре предмета: вот какие дисциплины введут везде

Глава Минобрнауки Фальков назвал четыре предмета, которые будут изучать студенты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во всех российских высших учебных заведениях введут четыре обязательных для изучения предмета. Эти дисциплины будут преподавать у студентов любой формы и уровня обучения. Их назвал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Так, все студенты будут обязательно изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Исключений для каких-либо специальностей не предусмотрено.

"Четыре дисциплины , которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами", - констатировал Валерий Фальков.

В текущем цикле также было принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Минобрнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателями 2025 года.

В новом учебном году абитуриенты также смогут впервые поступить на специальность по проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Как пояснил Валерий Фальков, раньше подобных программ обучения не было. Он сообщил, что новые технологии меняют рынок труда. Это требует кардинальных изменений в структурах вузов. Глава Минобрнауки отметил среди таких нюансов продолжительность и содержание обучения.

Тем временем старшеклассники начали сдавать ЕГЭ. Первый экзамен прошел 1 июня. Выпускники написали ЕГЭ по химии, истории и литературе. Сдавшие эти экзамены смогут получить результаты тестирования уже 13 июня. По словам Валерия Фалькова, первые ЕГЭ прошли без происшествий.

Однако в Петербурге все же зафиксировали необычный инцидент. Участница ЕГЭ осталась без нижнего белья, так как при прохождении рамки металлодетектора сработал сигнал тревоги. Причиной стали некоторые особенности нижнего белья сдающей экзамен. На нем находились небольшие металлические колечки. Они заставляли пищать металлодетектор, из-за чего выпускница не могла пройти в кабинет. В администрации Приморского района Петербурга пояснили, что ученица несколько раз пыталась пройти через рамку. Затем она самостоятельно удалилась и избавилась от лишних железок. Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было.