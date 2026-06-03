Умер Пибо Брайсон, исполнитель песен к «Красавице и чудовищу» и «Аладдину»

Умер Пибо Брайсон, исполнивший песни в мультфильмах "Аладдин" и "Красавица и чудовище". Фото: кадр из мультфильма.

Умер Пибо Брайсон, известный певец из США, исполнивший песни в диснеевских мультфильмах «Красавица и чудовище» и «Аладдин». Об этом информирует издание Variety.

Сообщается, что певец ушёл из жизни в 75 лет.

«Семья двукратного обладателя премии "Грэмми", певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине. Он мирно ушел из жизни... 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей», - сказано в публикации.

Напомним, две премии «Грэмми» Брайсон получил за исполнение песен Beauty and the Beast из мультфильма «Красавица и чудовище» и A Whole New World из «Аладдина». Первую он исполнил в дуэте с Селин Дион, а вторую – с Реджиной Белль.

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