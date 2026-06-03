Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались разговаривать с МККК Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Делегация Международного комитета Красного Креста 2 июня прибыла в Луганскую Народную Республику. Представители МККК посетили место трагедии в Старобельске. Им удалось побеседовать с очевидцами тех страшных событий, чтобы получить более детальную информацию о теракте ВСУ. Родители одного из погибших детей пришли к колледжу почтить память ребенка. Они отказались разговаривать с делегацией МККК. Ситуацию прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Дипломат назвал реакцию потерявших ребенка родителей абсолютно нормальной. Они были "все в слезах". Скорбящие родные просто не захотели говорить, объяснил посол.

"Мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять", - сказал Родион Мирошник.

Он сообщил, что делегация пообщалась с соседями. Представители МККК вели диалог с очевидцем. Собеседник делегации спасал детей после удара ВСУ по общежитию. Он описал все в деталях, проинформировал Родион Мирошник.

Посещение делегацией МККК места ЧП в Старобельске прокомментировала также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она уведомила, что сотрудники Красного Креста были в больнице, где проходят лечение пострадавшие при ударе ВСУ подростки. Они также пообщались с некоторыми родителями. Как подчеркнула Яна Лантратова, делегация увидела все результаты страшной трагедии. Представители международной организации убедились, что на месте теракта нет никакой военной базы.

Президент России Владимир Путин назвал жестокую атаку украинских боевиков на детей "кровавым преступлением киевской хунты". По его словам, главной целью остается оказание всей возможной помощи пострадавшим и семьям погибших. Владимир Путин выразил искренние соболезнования людям, которые понесли невосполнимую утрату, потеряли своих детей и внуков. Занятия в колледже с 22 мая переведены на дистанционный режим. Президент РФ призвал доучить студентов и выпустить с дипломами. Он также предупредил Киев о неотвратимости наказания за преступление против невинных детей.