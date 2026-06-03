В Пулково задерживаются 29 рейсов, еще 9 ушли на запасные аэродромы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Пулково из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов более чем на два часа задерживаются 29 рейсов. Еще девять рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы, сообщили 3 июня в пресс-службе воздушной гавани.

По данным на среду на 07:00 по московскому времени, в терминале сохраняется спокойная обстановка. После снятия ограничений сотрудники аэропорта начнут оперативно обслуживать рейсы, чтобы нормализовать расписание.

В ночь на среду российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ленинградской области.

Также с вечера 2 июня беспилотники ВСУ предприняли попытку атаковать Москву. В Московской области в связи с угрозой ввели режим беспилотной опасности. По данным на утро 3 июня силы противовоздушной обороны перехватили 22 дрона, летевших в сторону столицы.