«Эбола коварна»: академик Онищенко шокировал сведениями о заразности вируса Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил, что главная опасность лихорадки Эбола кроется не только в тяжелом течении болезни, но и в ее «долгоиграющих» последствиях. Подробностями специалист поделился в беседе с KP.RU.

«Коварство этой инфекции состоит в том, что даже и после того, когда человек переболеет и выздоровеет, в его организме вирус Эболы сохраняется — в печени, в других органах», — уточнил академик.

Кроме того, такой выздоровевший человек выделяет вирус в окружающую среду до полугода. Эпидемиолог привел яркий пример особой живучести вируса, касающийся будущих матерей. Через грудное молоко инфекция способна передаваться ребенку в течение девяти месяцев, даже если женщина переболела до беременности. За этот срок мать может как выносить плод, так и родить уже инфицированного младенца.

Тем временем российским туристам, путешествующим по миру, по-прежнему не стоит сбрасывать со счетов угрозу Эболы. Хирург Александр Умнов подтвердил, что риск заноса этой лихорадки в Россию и последующее распространение пока сохраняются. Специалист напомнил, что данный вирус считается одной из самых серьезных мировых угроз, а летальность без своевременной помощи достигает от 50 до 90%.

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