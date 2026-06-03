СВР: ЕС требует от Армении полного разрыва религиозных связей с Москвой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз намерен лишить Еревано-Армянскую епархию Русской православной церкви (РПЦ) права пользования церковной недвижимостью и заблокировать ее диалог с Армянской апостольской церковью. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, в качестве обязательного условия евроинтеграции Брюссель требует от Еревана полного разрыва религиозно-духовных связей с Москвой. Для этого в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть против нее масштабные гонения, предупредили в разведке.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в ЕС. Несмотря на это, само объединение не предлагало Еревану членство. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна планирует продолжать участие в ЕАЭС до того момента, пока выбор между этим объединением и ЕС не станет неизбежным.

Как писал KP.RU , ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян утаивает от граждан Армении реальные последствия выхода страны из ЕАЭС.