«Украина опасна для мирового сообщества»: В США возмущены атакой беспилотников ВСУ на Петербург

Журналист Хинкл: удары ВСУ по Петербургу показали, что Украина опасна для мира Фото: REUTERS.

Американский журналист Джексон Хинкл осудил удары украинских дронов по инфраструктуре Санкт-Петербурга накануне открытия ПМЭФ. Свою позицию он выразил в социальной сети X.

Ранним утром 3 июня беспилотники ВСУ совершили налет на город. В результате пострадали несколько районов, где была разрушена часть инфраструктуры. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что при инциденте ранения получили несколько человек.

«Украина опасна для мирового сообщества», - написал Хинкл.

По мнению журналиста, атаки на городские объекты в период проведения крупного международного форума свидетельствуют об угрозе, которую Киев представляет для глобальной безопасности. Хинкл своим сообщением дал понять, что подобные действия выходят за рамки военного противостояния.

Ранее KP.RU писал, что 3 июня также от прилетов дронов ВСУ пострадала Донецкая Народная Республика. БПЛА противника ударил в пассажирский автобус, который ехал в регионе по маршруту Москва-Симферополь. В ходе ЧП погибло 8 человек, еще 11 ранены.