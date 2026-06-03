Зеленский пригрозил отставками чиновникам из-за проблем с поставкой Patriot Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает украинским чиновникам отставками из-за срыва контракта на поставку Patriot. Об этом сообщает издание "Страна" в Telegram-канале

"Либо ясность по реализации нашей договоренности, либо серьезные кадровые выводы", - говорится в заявлении Зеленского, чьи слова приводятся в материале.

При этом остается неизвестным, с какой именно страной было заключено соответствующее соглашение. Ранее Зеленский уже заявил о затягивании поставок ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Напомним, в конце мая глава киевского режима обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. После объявления Россией о начале систематических ударов по объектам в Киеве он направил американскому президенту письмо с просьбой предоставить системы ПВО и ракеты к ним.