Путину доложили об ударе украинского дрона по автобусу в ДНР

Песков: Путину доложили об атаке на автобус в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об атаке на автобус в Енакиеве ДНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется», - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее KP.RU сообщал, что рано утром 3 июня ВСУ атаковали автобус в Енакиево (ДНР) с помощью дрона-камикадзе. В момент атаки автобус проезжал мимо парковки. Камеры зафиксировали момент удара, огонь мгновенно охватил транспортное средство, лишив пассажиров возможности дышать. На данный момент известно о возьми погибших.

РФ призвала все ответственные правительства, а также международные структуры решительно осудить теракт ВСУ в Енакиеве. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, замалчивание преступления ВСУ в Енакиеве, как и других кровавых злодеяний ВСУ, равносильно одобрению человеконенавистнической политики киевского режима.

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