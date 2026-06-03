Песков об атаке в ДНР: Боевики ВСУ сознательно бьют по мирным людям

Песков заявил, что виновники удара по автобусу в ДНР должны понести серьезное наказание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики целенаправленно бьют по мирным людям. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам атаку ВСУ на автобус в ДНР, в ходе которой погибли пассажиры.

Как он отметил, атака является очередным террористическим актом киевского режима. По его словам, российские ведомства обязательно будут расследователь данное ЧП.

«(Военные ВСУ - прим. ред.) сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно, нужно <...> наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями. И наказание, как это говорил президент, должно быть неотвратимым», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского главы сообщал, что президенту Владимиру Путину уже доложили о трагедии, случившейся с пассажирским автобусом в ДНР.

Напомним, что 3 июня в транспорт попал украинский дрон. В результате погибло 8 человек. Также ранения получили 11 человек, их экстренно отправили в больницу.