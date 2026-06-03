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НовостиВ мире3 июня 2026 15:25

Журналист BBC после слов Захаровой пообещал рассказать неприятную правду о ВСУ

Журналист BBC пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиеве после заявления Захаровой
Людмила МИТРОХИНА
Фото: МИД РФ

Фото: МИД РФ

Журналист BBC Стив Розенберг пообещал рассказать неприятную правду о Киеве и осветить теракт ВСУ в Енакиеве после заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на ПМЭФ.

«Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», — ответил представитель иностранной прессы на соответствующий вопрос.

Однако Розенберг предупредил, что компания BBC не будет называть атаку ВСУ на мирных жителей региона терактом, сославшись на то, что вообще не используют это слово.

Напомним, что незадолго до обещаний представителя иностранной прессы, дипломат спросила западного корреспондента о причинах отказа телеканала освещать теракты Киева. Захарова заявила, что журналисту не надо мило улыбаться, и пообещала на следующем брифинге рассказать о каждом из погибших в Старобельске после удара ВСУ.

Ранее KP.RU рассказал подробности трагедии в Енакиеве. ВСУ атаковали рейсовый автобус, который следовал в Симферополь. 8 человек погибли, 11 получили ранения, один из пострадавших находится под особым наблюдением, его состояние оценивают как тяжелое.