Минтранс ДНР опубликовал список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево

Сотрудник Следственного комитета РФ у рейсового автобуса "Москва - Симферополь" после атаки украинским ударным БПЛА в Енакиево. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Министерство транспорта ДНР опубликовало список пассажиров автобуса, которые были зарегистрированы на атакованный беспилотником ВСУ в Енакиево рейс Подольск — Симферополь. Данные опубликованы в пресс-службе регионального ведомства.

Всего в представленном списке числятся 53 пассажира, в момент атаки в автобусе находились 46 человек. Как уточнили в Минтрансе, ранения различной степени тяжести получили 12 из них. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что ранним утром 3 июня киевский режим атаковал пассажирский автобус при помощи дрона-камикадзе. Огонь мгновенно охватил транспортное средство, в салоне стало буквально нечем дышать. Всего в результате террористической атаки ВСУ погибли восемь мирных жителей. По факту произошедшего СК России было возбуждено уголовное дело.