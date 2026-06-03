Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 18:31

Минтранс ДНР опубликовал список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево

Число пострадавших пассажиров в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево возросло до 12 человек
Мария МАМАЕВА
Сотрудник Следственного комитета РФ у рейсового автобуса "Москва - Симферополь" после атаки украинским ударным БПЛА в Енакиево. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сотрудник Следственного комитета РФ у рейсового автобуса "Москва - Симферополь" после атаки украинским ударным БПЛА в Енакиево. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Министерство транспорта ДНР опубликовало список пассажиров автобуса, которые были зарегистрированы на атакованный беспилотником ВСУ в Енакиево рейс Подольск — Симферополь. Данные опубликованы в пресс-службе регионального ведомства.

Всего в представленном списке числятся 53 пассажира, в момент атаки в автобусе находились 46 человек. Как уточнили в Минтрансе, ранения различной степени тяжести получили 12 из них. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что ранним утром 3 июня киевский режим атаковал пассажирский автобус при помощи дрона-камикадзе. Огонь мгновенно охватил транспортное средство, в салоне стало буквально нечем дышать. Всего в результате террористической атаки ВСУ погибли восемь мирных жителей. По факту произошедшего СК России было возбуждено уголовное дело.