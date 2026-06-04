Журналист BBC пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево Фото: Телеграм-канал МИД России..

В Енакиево при ударе ВСУ погибли восемь человек. Они находились в движущемся автобусе во время атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила одного из прибывших на ПМЭФ журналистов в цинизме из-за замалчивания последствий этого теракта. Корреспондент британского BBC Стив Розенберг после замечания пообещал осветить трагедию в Енакиево.

Мария Захарова на полях форума призвала не "улыбаться мило" таким журналистам. Она попросила начинать разговор с зарубежными корреспондентами со слова "Старобельск". Как отметила дипломат, об этом теракте не писали ни журналисты из CNN, ни представители японских изданий. Они ранее отказались посещать место трагедии в Старобельске.

"Мы расскажем сегодня", - дал слово Стив Розенберг.

Однако журналист отказался использовать слово "теракт" при написании материала. Он заявил, что BBC не называет так удары. По словам корреспондента, это ограничение распространяется на все происшествия в мире.

Мария Захарова назвала удар по автобусу в Енакиево "охотой на людей". Дипломат подчеркнула, что Киев убивает россиян террористическими методами. При этом власти Украины не ограничиваются русскими. Они и своих граждан "загоняют людоловами" в могилы, добавила Мария Захарова.

Как заявил председатель ОП Запорожской области Антон Бибаров-Государев, киевский режим выполняет установку европейских кураторов разогреть конфликт с Россией. Украина должна спровоцировать ответные удары ВС РФ, считает спикер. Он призвал привлечь к ответственности причастных к удару по мирным гражданам.

Мария Захарова тем временем обвинила западных политиков во лжи. Она прокомментировала утверждения Европы о якобы намерении организовать переговоры с Москвой. По мнению официального представителя МИД РФ, за этими речами не стоит никакого реального желания вести диалог. Дипломат считает, что риторика зарубежных чиновников носит исключительно манипулятивный характер. Мария Захарова назвала политиков с Запада "сиренами, у которых были перья из металла". Она напомнила, что такие мифические персонажи смертоносными сладкоголосыми речами заманивали путников, а потом их убивали.