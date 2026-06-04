Набиуллина больше не принимает участие в деловой программе ПМЭФ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге в июне традиционно проходит международный экономический форум. Участники выступают на сессиях с деловыми программами. Одним из спикеров была глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако больше она не принимает участие в деловой программе "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности". Источник рассказал "Ведомостям", с чем может быть связано исключение главы ЦБ из числа спикеров.

По имеющимся сведениям, Эльвира Набиуллина могла прекратить свое участие в ПМЭФ из-за внезапной кончины ее советника Алексея Можина. Он ушел из жизни 3 июня. Как отмечает источник газеты, Эльвира Набиуллина будет присутствовать на похоронах Алексея Можина.

Деловая программа, в рамках которой должна была выступить глава Центробанка, состоится 4 июня. Вероятно, в макросессии примут участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов.

Советник главы Банка России умер на 70-м году жизни. В пресс-службе ЦБ Алексея Можина охарактеризовали как видного государственного деятеля. Он вступил в должность советника председателя Центробанка РФ в декабре 2024 года. За рубежом Алексей Можин был известен как бессменный представитель России в Международном валютном фонде. Он отработал на посту 32 года.

ПМЭФ продлится до 6 июня. Вчера был первый день форума. Издание Mysl Polska по итогам прошедших сессий сделало вывод, что Варшава теряет позиции на мировой арене. Это связано с оголтелой русофобией. Особенно ярко эту проблему подсветил Петербургский экономический форум. Издание признаёт, что польские эксперты на фоне ПМЭФ борются с чувствами зависти и отчаяния.

Состав участников Петербургского международного экономического форума указывает на неудачу политики глобалистов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента назвал ПМЭФ важнейшим событием. По его словам, оно актуально для всего мира. На форуме собрались представители более чем 130 стран.