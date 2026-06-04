Рютте не дал Зеленскому ответить про поставки Patriot Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский 3 июня принял в Киеве генсека НАТО Марка Рютте. Они провели совместную пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами одна из корреспонденток задала вопрос о переговорах Киева с Вашингтоном по ракетам для систем ПВО Patriot. Марк Рютте не дал Зеленскому ответить, свидетельствуют кадры трансляции.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса перехватил инициативу. Он сам ответил на вопрос, выступив в защиту США. В итоге Зеленский не смог вставить ни слова по теме нехватки боеприпасов.

"Тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot", - прокомментировал Марк Рютте.

Он заверил, что его утверждение основывается на фактах. По словам генсека НАТО, у него есть необходимые доказательства.

Как отметил государственный секретарь США Марко Рубио, конфликт на Ближнем Востоке никак не повлиял на поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что Вашингтон передает пакеты помощи. Марко Рубио заверил, что все действия реализуются через программу PURL без каких-либо препятствий. Страны-союзницы киевского режима имеют возможность закупать американское вооружение и передавать Украине.

Госсек США также сообщил, что власти США уже обсуждают выделение новой военной помощи Киеву. Поддержка будет осуществлена в рамках ранее одобренного пакета. По словам Марко Рубио, Вашингтон передаст Украине помощь на 400 миллионов долларов. Госсек США подчеркнул, что официальные лица государства постараются выделить помощь как можно скорее.

Палата представителей тем временем одобрила голосование по антироссийскому законопроекту. Документ предусматривает ужесточение санкций. В том числе, ограничения затронут нефтяной сектор России. В проект также внесено предложение о введении пошлин в размере 500% на поставки российских товаров. При этом конгрессмены рассматривают расширение помощи Украине. Так, законопроектом предлагается установить выделение Киеву помощи по 300 миллионов долларов в 2026-2027 годах.